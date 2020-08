MÄRKTE-Dax-Anleger starten optimistisch in Handelswoche

Frankfurt, 03. Aug (Reuters) - Dax-Anleger wagen sich zum Wochenanfang wieder aus der Deckung. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag 0,5 Prozent auf 12.376 Punkte. Für die Finanzmärkte sei vor allem wichtig, dass die Pandemie bis zur Einführung eines effektiven Impfstoffs unter Kontrolle bleibe, ohne dass es zu einem nochmaligen Stillstand der Wirtschaft in den wichtigsten Industrieländern komme, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Dass das Coronavirus so bald nicht verschwinden wird, ist den Anlegern klar.”

Bei den Einzelwerten legten Nordex-Aktien in den ersten Handelsminuten 15,3 Prozent zu. Der Turbinenbauer will für rund 402 Millionen Euro Windparkprojekte an den Energiekonzern RWE verkaufen. Aktien von Morphosys stiegen 7,4 Prozent. Die Biotechfirma erhielt grünes Licht von der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Krebsmittel Monjuvi. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)