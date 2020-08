MÄRKTE-Aufgehellte Stimmung bei Firmen lässt Dax-Anleger zugreifen

Frankfurt, 04. Aug (Reuters) - Die optimistischere Stimmung bei Unternehmen und positive Konjunkturdaten versetzen Dax-Anleger in Kauflaune. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag 0,8 Prozent auf 12.746 Punkte. Im Fokus der Anleger steht eine Flut von Unternehmenszahlen. Das Augenmerk liegt vor allem auf Aussagen zum Ausblick und auf den Folgen der Coronavirus-Pandemie. “Die zweite leichte Ansteckungswelle, auch in Deutschland, scheint Anleger aktuell nur wenig zu kümmern”, sagte Analyst David Iusow vom Brokerhaus DailyFX.

Infineon trifft die Corona-Krise nicht so stark wie befürchtet. Nach einer leichten Anhebung der Jahresprognose steigen Aktien des Halbleiterkonzerns in den ersten Handelsminuten 5,5 Prozent. Dagegen büßen Bayer-Aktien rund drei Prozent ein, nachdem Rückstellungen in den USA dem Pharma- und Agrarchemiekonzern einen Milliardenverlust eingebrockt haben.