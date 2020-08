MÄRKTE-Geschäftszahlen stimmen Dax-Anleger zuversichtlich

Frankfurt, 05. Aug (Reuters) - Positiv aufgenommene Geschäftszahlen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Der Dax ging 0,6 Prozent fester bei 12.673 Punkten in den Handel. Auch die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über ein weiteres US-Hilfspaket kämen gut an, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Gleichzeitig sorgen aber die weiter steigenden Corona-Zahlen für Unsicherheit. Die Anleger fürchten, dass auf einen relativ stabilen Sommer wieder neue, schärfere Restriktionen folgen könnten.”

Zu den Gewinnern im Dax gehörten die Aktien der Deutschen Post mit einem Plus von 1,6 Prozent. Das Unternehmen profitiert vom Boom des Online-Handels in der Corona-Pandemie, Gewinn und Umsatz legten im Frühjahr zu. Die Vonovia-Titel legten 2,2 Prozent zu. Der Immobilienkonzern erwartet für das kommende Jahr trotz der Pandemie keine Wachstumsdelle.