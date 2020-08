MÄRKTE-Dax-Anleger wagen sich vorsichtig weiter voran

Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - Inmitten einer Flut von Geschäftszahlen wagen sich Dax-Anleger vorsichtig aus der Deckung. Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Handelsstart am Donnerstag mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 12.671 Punkte wenig verändert, bevor er langsam an Fahrt aufnahm. Grund für die Zurückhaltung sei die Furcht vor neuen Restriktionen und Reisebeschränkungen, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Nach einer Phase der Stabilisierung steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder und es besteht die Sorge, dass sich dieser Anstieg im Herbst beschleunigt.”

Bei den Einzelwerten setzten sich Siemens-Aktien mit einem Plus von 4,4 Prozent an die Dax-Spitze. Der Münchner Technologiekonzern zeigt in der Corona-Krise nur leichte Bremsspuren. Adidas-Aktien legten in den ersten Handelsminuten 3,3 Prozent zu. Die Corona-Krise traf den Sportausrüster im zweiten Quartal nicht ganz so hart wie erwartet. Die Lufthansa-Aktien legten drei Prozent zu. Der bereinigte operative Fehlbetrag fiel im zweiten Quartal niedriger aus als von Analysten befürchtet.