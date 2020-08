MÄRKTE-Dax-Anleger halten sich vor US-Arbeitsmarktdaten bedeckt

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten halten sich Anleger in Deutschland mit größeren Käufen zurück. Der Dax ging am Freitag 0,4 Prozent höher bei 12.628 Punkten in den Handel. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote in den USA im Juli leicht gesunken ist, dass der Jobaufbau aber an Fahrt verliert. “Sollte der offizielle Bericht zeigen, dass die US-Wirtschaft im Juli kaum neue Stellen geschaffen hat, wäre das eine herbe Enttäuschung”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners.

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien der Deutschen Telekom mit einem Plus von 2,3 Prozent, nachdem die Tochter T-Mobile US Geschäftszahlen vorlegt hat. T-Mobile US profitierte von der Fusion mit dem kleineren Konkurrenten Sprint, die Erlöse schnellten in die Höhe. Inzwischen stehe T-Mobile US für mehr als die Hälfte der Telekom-Einnahmen, sagte ein Händler.

