MÄRKTE-Aussicht auf weitere US-Corona-Hilfen freut Dax-Anleger

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Die Verlängerung von Corona-Hilfen per Erlass durch US-Präsident Donald Trump sorgt bei Dax-Anlegern für Erleichterung. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag 0,4 Prozent auf 12.724 Punkte. “Ein bisschen Stimulus ist eben besser als gar keiner”, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Anlass für Jubel gebe es aber nicht. “Die Streitereien im US-Kongress zeigen, dass die Hürde zu weiteren Stimulusmaßnahmen weitaus höher liegt als zu Beginn der Pandemie.” Die Gespräche zwischen dem US-Präsidialamt und den Demokraten im Kongress waren am Freitag ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Trump kündigte daraufhin weitere Hilfen per Erlass an.

Nach der Flut an Geschäftszahlen können Anleger zum Wochenanfang durchatmen, bevor die Berichtssaison in den nächsten Tagen wieder Fahrt aufnimmt. Einblick in die Bücher gewährte Bertrandt. Die Aktien des Ingenieur-Dienstleisters für die Autoindustrie zogen zum Handelsauftakt ein Prozent an. Händlern zufolge brach das Betriebsergebnis nicht so stark ein wie befürchtet.