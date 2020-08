MÄRKTE-Dax nimmt wieder Fahrt auf - Krisen-Profiteure gefragt

Frankfurt, 11. Aug (Reuters) - Die Aussicht auf weitere Corona-Hilfen in den USA lässt Dax-Anleger zugreifen. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag ein Prozent auf 12.808 Punkte. Zwar werde weiter um das neue Corona-Hilfspaket in den USA gebangt, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Da die Zentralbank aber nicht allein die angeschlagene US-Wirtschaft retten könne, steige der Druck auf die Parteien. “Die Investoren zeigen sich weiterhin zuversichtlich, dass sich beide Lager in Washington schlussendlich einigen werden.”

Bei den Einzelwerten waren vor allem Profiteure der Corona-Krise gefragt. Aktien von Hellofresh schossen in den ersten Handelsminuten bis zu 8,2 Prozent nach oben. Der Kochbox-Lieferant hat nach einem Umsatzsprung die Jahresprognose angehoben.

Zalando-Aktien stiegen nach einem deutlichen Zuwachs an Kunden um bis zu zwei Prozent.

Der Baumarktkonzern Hornbach legte nach einer Prognoseanhebung in der Spitze um 3,3 Prozent zu. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)