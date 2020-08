MÄRKTE-Dax startet kaum verändert - Anleger suchen neue Impulse

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Die Anleger an der Frankfurter Börse suchen zum Wochenschluss nach neuen Impulsen. Der Dax lag am Freitag in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent tiefer bei 12.961 Punkten. Der Kampf um die Marke von 13.000 Punkten setze sich fort, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Für Zurückhaltung sorge der anhaltende Streit in den USA um ein neues Corona-Hilfspaket. Zudem bereiteten die steigenden Corona-Neuinfektionen in vielen europäischen Ländern Sorgen.

Mit einem Abschlag von neun Prozent wurden die Varta-Aktien gehandelt. Das Unternehmen hatte zwar seine Prognose angehoben, Analysten halten aber mehr für möglich. Die Aktien seien zuletzt gut gelaufen, sagte ein Händler, deswegen dürfte es zu Gewinnmitnahmen kommen.