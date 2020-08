MÄRKTE-Reisebeschränkungen machen Dax-Anleger vorsichtig

Frankfurt, 17. Aug (Reuters) - Wegen der zunehmenden Zahl an Reisebeschränkungen wagen sich Dax-Anleger nur vorsichtig aus der Deckung. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag 0,2 Prozent auf 12.923 Punkte. Nach der Einstufung von fast ganz Spanien als Risikogebiet richteten Anleger den Blick auf mögliche weitere Beschränkungen. “Noch überwiegt zwar der Optimismus auf dem Börsenparkett, aber es fehlen weiterhin die frischen Impulse für eine Fortsetzung der Rally in Richtung Rekordhoch”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Investoren fürchteten vor allem, dass es im Herbst wieder zu strengeren Restriktionen komme. Aktien der Deutschen Lufthansa gaben in den ersten Handelsminuten bis zu 3,4 Prozent nach. TUI-Anteilsscheine gingen bis zu 5,4 Prozent in die Knie. Deutschlands größter Touristikkonzern hat alle Pauschalreisen aus Deutschland in weite Teile Spaniens vorübergehend abgesagt.