MÄRKTE-Dax-Anleger gehen in Deckung - Neue Impulse gesucht

Frankfurt, 18. Aug (Reuters) - Auf der Suche nach neuen Impulsen sind die Anleger an der Frankfurter Börse in Deckung gegangen. Ihr Augenmerk liegt dabei insbesondere auf zusätzlichen Hilfen für die von der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft. Der Dax ging am Dienstag 0,7 Prozent schwächer bei 12.835 Punkten in den Handel. “Die Investoren warten geduldig auf Signale aus Washington, dass es Fortschritte bei den Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket gibt”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Sollte dies nicht bald der Fall sein, könnte auch die Rally an der Wall Street ins Stocken geraten.”

Um 1,6 Prozent aufwärts ging es für die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Das Düsseldorfer Unternehmen zog einem Medienbericht zufolge einen Auftrag zum Bau von Lynx-Schützenpanzern in Ungarn mit einem Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro an Land.