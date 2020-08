MÄRKTE-Dax-Anleger halten trotz Wall-Street-Party Füße still

Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - Ein neuer Rekord an der Wall Street kann Dax-Anleger nicht aus der Deckung locken. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 12.840 Punkte nach. Bereits am Dienstag scheiterte der Index an der 13.000-Zähler-Marke. “Es bestehen Sorgen, dass die jüngsten Reisebeschränkungen in Europa nur ein Vorgeschmack darauf sind, was im Herbst folgt”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Ein Anziehen der Restriktionen könnte die Konjunkturerholung gefährden und das Konsumklima stark belasten.

Bei den Einzelwerten stand RWE nach einer Kapitalerhöhung im Fokus. Aktien des Energiekonzerns fielen in den ersten Handelsminuten bis zu 5,3 Prozent. Das Essener Unternehmen hat sich binnen weniger Stunden zwei Milliarden Euro frisches Geld für den Ausbau des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien besorgt.