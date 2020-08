MÄRKTE-Dax versucht sich an versöhnlichem Wochenschluss

Frankfurt, 21. Aug (Reuters) - Gestützt von positiven Vorgaben aus den USA ist die Frankfurter Börse am Freitag fester in den Tag gestartet. Der Dax lag in den ersten Handelsminuten 0,6 Prozent höher bei 12.907 Punkten. Gehoben werde die Stimmung von der Zusicherung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Grenzen offen halten und einen erneuten Lockdown vermeiden zu wollen, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Allerdings gehe die Richtungssuche am Markt weiter, und die Börsianer wollten sich nicht festlegen. “Das ist das typische Muster eines Sommerlochs mit niedrigen Umsätzen.”

An ihrem letzten Tag als Dax-Titel gaben die Wirecard-Titel gut ein Prozent nach. Der insolvente Zahlungsabwickler fand einem Bericht zufolge einen Käufer für die britische Tochter. Wirecard verlässt am Freitag nach einer Regeländerung die deutsche Börsenliga, Nachrücker wird Delivery Hero. (Reporterin: Christina Amann Redigiert von Elke Ahlswede Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)