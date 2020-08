MÄRKTE-Hoffnung auf Ausweg aus Pandemie ermutigt Dax-Anleger

Frankfurt, 25. Aug (Reuters) - Die Hoffnung auf ein Mittel gegen das neuartige Coronavirus sowie einen Impfstoff lässt Dax-Anleger weiter zugreifen. Der deutsche Leitindex legte zum Handelsstart am Dienstag 0,6 Prozent auf 13.143 Punkte zu. Zwar zeigte sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückhaltend, was die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Blutplasmabehandlung für Corona-Patienten betrifft. “Die Anleger feiern jedoch jeden Fortschritt im Kampf gegen Covid-19 und sind zuversichtlich, dass es nicht mehr zu drastischen Restriktionen kommen wird”, sagte Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Für Kauflaune sorgten zudem positive Signale nach der Wideraufnahme der Gespräche über das bestehende Handelsabkommen zwischen den USA und China. Rückenwind kam auch von der Konjunkturseite: Die deutsche Wirtschaft ist in der Corona-Krise im zweiten Quartal nicht ganz so stark eingebrochen wie bislang angenommen. Mit einem Minus von 9,7 Prozent schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt dennoch wegen der Corona-Beschränkungen in einem Rekordtempo.