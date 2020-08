MÄRKTE-Dax-Anleger halten sich vor Powell-Rede bedeckt

Frankfurt, 27. Aug (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell haben sich die Anleger in Frankfurt nicht aus der Deckung gewagt. Der Dax notierte am Donnerstag leicht im Plus bei 13.199 Punkten. Anleger hoffen darauf, dass Powell erste Ergebnisse einer Strategieüberprüfung vorlegt, die ein noch längeres Festhalten an der Ultraniedrigzinspolitik ermöglichen könnte. Die mittlerweile hohe Erwartungshaltung zusätzlicher Liquiditätsspritzen für die durch Covid-19 gebeutelte Wirtschaft habe das Enttäuschungspotenzial steigen lassen, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. “Die wenigsten Marktteilnehmer dürften damit rechnen, von den Notenbanken im Stich gelassen zu werden.”

Um 1,9 Prozent abwärts ging es für die Aktien des Dax-Neulings Delivery Hero. Der Essenslieferdienst baut sein Geschäft mit einem Zukauf im Nahen Osten aus. In der ersten Jahreshälfte rutschte das Unternehmen tiefer in die roten Zahlen, obwohl sich der Umsatz in der Corona-Krise verdoppelte. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)