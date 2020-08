MÄRKTE-Aussicht auf Fed-Geld stützt Dax zum Wochenschluss

Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - Die Aussicht auf lange Zeit ultraniedrige Zinsen in den USA hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss gestützt. Der Dax ging am Freitag 0,4 Prozent fester bei 13.142 Punkten in den Handel. “Mit der massiven Flut an billigem Geld bleiben Aktien weiterhin sehr attraktiv, trotz der zahlreichen Unsicherheiten”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Die Fed hatte am Donnerstag einen Strategieschwenk vorgestellt und mit der Einführung eines asymmetrischen Inflationsziels das Signal gegeben, die Zinsen noch lang sehr tief zu halten.

Um 0,6 Prozent abwärts ging es für die Bayer-Aktien. Ein US-Richter bemängelte Fortschritte bei dem milliardenschweren Glyphosat-Vergleich. Ein Händler sagte, das seien schlechte Nachrichten für Bayer. Die Aktie hinke einen weiteren Monat dem Dax hinterher.