MÄRKTE-US-Börsenrally schiebt Dax über 13.000er-Marke

Frankfurt, 02. Sep (Reuters) - Mit Rückenwind der Wall Street ist der Dax am Mittwoch über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten gestiegen. Der deutsche Leitindex gewann rund ein Prozent auf 13.100 Punkte. Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA und China lassen die Anleger hoffen, dass sich die Weltwirtschaft schneller als erwartet von der Corona-Krise erholen wird. “Für die Aktienmärkte, die bereits viel Positives eingepreist haben, ist dies ein wichtiges Signal”, kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer am Mittwoch auf die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Nachmittag (MESZ), die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern. Experten erwarten den Aufbau von 950.000 Stellen. Das wäre mehr als fünf Mal so viel wie im Vormonat. Daneben beobachteten Investoren weiterhin die Entwicklung des Euro. Nachdem er am Dienstag erstmals seit zweieinhalb Jahren die Marke von 1,20 Dollar übersprungen hatte, sank er am Mittwoch auf knapp unter 1,19 Dollar. Die Stärke der Gemeinschaftswährung mindert die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte heimischer Firmen auf dem Weltmarkt.

Für Vonovia-Aktien ging es rund anderthalb Prozent nach oben. Das Unternehmen steigt zum 18. September in den europäischen Auswahlindex EuroStoxx50 auf. Vonovia ist damit der einzige Immobilienwert in dem aus den fünfzig wertvollsten börsennotierten Unternehmen des Euroraums zusammengesetzten Börsenbarometer.