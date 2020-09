MÄRKTE-Dax dank Unterstützung der Wall Street im Aufwind

Frankfurt, 03. Sep (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag beflügelt von günstigen Vorgaben aus den USA fester in den Handel gestartet. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten ein Prozent zu auf 13.373 Punkte. Der schwächere Euro komme den Kursen zugute, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Zwar hängt die Pandemie weiter wie ein Damoklesschwert über dem Markt, der Anstieg der Corona-Zahlen ist dank der überzeugenden Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken aber in den Hintergrund getreten.”

Mit einem Abschlag von fünf Prozent wurden die Aktien von Siemens Healthiners gehandelt. Der Medizintechnikkonzern sammelte bei seinen Aktionären im Rahmen einer Kapitalerhöhung fast drei Milliarden Euro ein. Mit dem Geld soll ein Teil der Übernahme des Krebstherapie-Spezialisten Varian finanziert werden.