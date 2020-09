MÄRKTE-Dax-Anleger machen zum Wochenschluss Kasse

Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Der Kursrutsch an der Wall Street bewegt zum Wochenschluss auch die Anleger an der Frankfurter Börse zu Gewinnmitnahmen. Der Dax gab in den ersten Handelsminuten 1,1 Prozent nach auf 12.910 Punkte. Es sei nicht überraschend, dass Investoren nach den zuletzt kräftigen Kursgewinnen Kasse machten, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Bei diesen Gewinnmitnahmen dürfte es sich allerdings nur um einen kurzfristigen Rücksetzer handeln – auf dem Börsenparkett ist keine Panik spürbar.”

Um 3,7 Prozent abwärts ging es für die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia: Das Unternehmen sammelte mit einer Kapitalerhöhung rund eine Milliarde Euro ein. (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)