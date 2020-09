MÄRKTE-Dax kommt weiter nicht vom Fleck - Fed-Sitzung im Blick

Frankfurt, 15. Sep (Reuters) - Dax-Anleger wagen sich vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) nicht aus der Deckung. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag 0,2 Prozent auf 13.221 Punkte. “Für mehr fehlen derzeit die Impulse, vor der Sitzung der US-Notenbank ist weiter Zurückhaltung angesagt”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Allerdings überwiege bei den Börsianern die Hoffnung, dass die Fed bei ihrem Zinsentscheid am Mittwoch die Aktien-Rally vor allem an der Wall Street stützen werde und auch die europäischen Börsen davon profitieren.

Bei den Einzelwerten legten Daimler-Aktien bis zu ein Prozent zu. Die US-Regulierungsbehörden stimmten im Rechtsstreit um überhöhte Dieselemissionen einem Vergleich zu, wie aus bei Gericht eingereichten Unterlagen hervorging. Daimler sprach von einem "weiteren wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit".