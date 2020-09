MÄRKTE-Dax-Anleger fiebern Fed-Entscheid entgegen

Frankfurt, 16. Sep (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax startete am Mittwoch kaum verändert bei 13.218 Punkten.

Da eine Leitzinsänderung der US-Notenbank (Fed) als ausgeschlossen gelte, richteten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Strategie zur Ankurbelung der Inflation, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Und hier kommt es bekanntlich auf jedes einzelne Wort an.”

Bei den Unternehmen stand erneut Grenke im Rampenlicht. Die Leasingfirma wies die Betrugsvorwürfe des Börsenspekulanten Fraser Perring zurück, die am Dienstag einen Kurssturz der Aktie von fast 19 Prozent ausgelöst hatten. Das Management erklärte, ein Großteil der angeblich fehlenden Mittel in Höhe von rund einer Milliarde Euro liege bei der Bundesbank. Grenke-Aktien verloren dennoch fast fünf Prozent.