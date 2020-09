MÄRKTE-Corona-Sorgen holen Frankfurts Anleger wieder ein

Frankfurt, 29. Sep (Reuters) - Frankfurts Anleger gehen vor der Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie in Deckung. Der Dax lag am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent tiefer bei 12.811 Punkten. Zwar sei die Angst vor einem zweiten Lockdown erst einmal vom Tisch, sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets. “Allerdings dürfte es schwer werden, wieder zur Normalität zurückzukehren.” Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit den Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten.

Um gut zwei Prozent aufwärts ging es für Grenke-Aktien. Die Bafin startet mit einer Sonderprüfung bei der Leasingfirma. Grenke wehrt sich gegen die Behauptungen eines Investors, der als sogenannter Leerverkäufer auf einen Kursverfall der Aktien wettet.