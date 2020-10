MÄRKTE-Trumps positiver Coronatest verunsichert Deutschlands Aktionäre

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Der positive Corona-Test von US-Präsident Donald Trump hat die Anleger an der Frankfurter Börse verunsichert. Der Dax ging am Freitag 1,5 Prozent schwächer bei 12.542 Punkten in den Handel. Trump und seine Ehefrau Melania hatten sich nach eigenen Angaben mit dem Erreger infiziert und befinden sich nun in Quarantäne. “Die Nachricht kommt angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt”, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus.

Gegen den Trend legten die Grenke-Aktien zu und notierten 2,3 Prozent fester. Die Leasingfirma sieht durch den Angriff des britischen Investors Fraser Perring keine Auswirkungen auf ihr Tagesgeschäft. Im dritten Quartal habe sich das Leasinggeschäft besser entwickelt als vorhergesagt.