MÄRKTE-Börsianer hoffen auf rasche Genesung von US-Präsident Trump

Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Genesung von US-Präsident Donald Trump haben Investoren am Montag zu Aktien gegriffen. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten 1,1 Prozent zu auf 12.824 Punkte. Trump hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und musste zur Behandlung der durch das Virus ausgelösten Krankheit am Freitag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Ärzten zufolge spreche Trump gut auf die Behandlung an, sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Markets. “Dies schürt nun Optimismus über eine Einigung im Streit über ein weiteres Hilfspaket zur Bekämpfung der Pandemie.”

Mit einem Plus von zwölf Prozent standen die Aktien von K&S an der MDax-Spitze. Einem Bericht zufolge steht der Düngemittelhersteller vor dem Verkauf der US-Tochter Morton Salt für drei Milliarden Dollar.