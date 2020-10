MÄRKTE-Dax startet fester - Hoffnung auf Konjunkturhilfen

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA haben an der Frankfurter Börse am Donnerstag für Kursgewinne gesorgt. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten 0,7 Prozent zu auf 13.014 Punkte. “Die Finanzmärkte haben die Absage der Gespräche zwischen Demokraten und Republikanern hinsichtlich eines weiteren Hilfspakets sehr gelassen aufgenommen”, sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets. “Allgemein wurde vor der US-Wahl eh nicht mit einer Einigung gerechnet.” Unabhängig von dem Ausgang der Abstimmung dürften aber nach der Wahl weitere Hilfen in Angriff genommen werden.

Die Südzucker-Aktien gaben mehr als elf Prozent nach und steuerten damit auf ihren höchsten Tagesverlust seit Mitte März zu. Europas größter Zuckerproduzent verbuchte zwar dank Zugewinnen im Geschäft mit Spezialitäten einen Ergebnissprung. Im Zuckergeschäft sei es aber schlechter gelaufen, sagte ein Händler. Insbesondere der Ausblick sei auf den ersten Blick enttäuschend.