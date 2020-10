MÄRKTE-Dax kämpft weiter mit 13.000er Marke - Hochtief gefragt

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche bleibt der Dax in seiner Handelsspanne der vergangenen Wochen gefangen. Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent auf 12.951 Punkte zu. “Je näher die beiden Groß-Entscheidungen Brexit und US-Präsidentschaftswahl rücken, desto zurückhaltender agieren die Anleger”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Die Angst, am Ende auf der falschen Seite positioniert zu sein, ist einfach zu groß.”

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gehörte Hochtief mit einem Kursplus von 3,9 Prozent. Die australische Tochter Cimic verkauft die Hälfte an ihrer Tochter Thiess, dem weltweit größten Minendienstleister, für umgerechnet 2,6 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Elliott. Cimic-Titel legten daraufhin an der Börse Sydney gut acht Prozent zu.