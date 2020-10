MÄRKTE-Dax-Anleger setzen auf US-Konjunkturhilfen

Frankfurt, 21. Okt (Reuters) - In Erwartung eines Wachstumsschubs für die Weltwirtschaft kehren einige Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 12.760 Punkte.

“Die Hoffnung auf weitere US-Wirtschaftshilfen wiegt aktuell schwerer als die Angst vor neuen Lockdowns”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, und Finanzminister Steven Mnuchin suchen weiter nach einem Kompromiss im Streit um weitere Konjunkturhilfen. Pelosi äußerte sich zuversichtlich, bis Ende der Woche einen Durchbruch zu erzielen.

Bei den Unternehmen stachen die Aktien von Bilfinger mit einem Kursplus von gut sechs Prozent heraus. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, dem zufolge mehrere Finanzinvestoren Interesse an dem Mannheimer Baukonzern haben.

Gefragt waren auch die Titel von Software AG, die sich um rund ein Prozent verteuerten. Der Software-Hersteller nahm im abgelaufenen Quartal zwar weniger ein, zog aber mehr Aufträge an Land. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)