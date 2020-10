MÄRKTE-Corona-Sorgen schicken Dax erneut auf Talfahrt

Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - Der Dax bleibt angesichts der Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland unter Druck. Der Leitindex verlor im frühen Handel am Donnerstag 1,5 Prozent auf 12.368 Punkte. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete mit 11.287 Neuinfektionen erstmals mehr als 10.000 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. “Die Börsen bleiben gefangen in einem Spannungsfeld zwischen Hoffnungen auf das nächste US-Konjunkturpaket und Ängsten vor neuen Covid-19-Lockdowns”, sagte Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. “Allerdings wiegen die Sorgen jetzt immer schwerer.” Im Zuge der Entwicklung sagt das von der Nürnberger GfK ermittelte Konsum-Barometer eine Verschlechterung der Verbraucherstimmung in Deutschland im November voraus. Im Blick behalten Anleger auch die Brexit-Verhandlungen, die noch in dieser Woche wieder aufgenommen werden sollen.

Bei den Einzelwerten bewegten Firmenbilanzen die Kurse. Die Aktien von Continental gaben rund ein Prozent ab, obwohl der Autozulieferer im dritten Quartal besser abschnitt als erwartet. Viele Anleger hätten im Vorfeld bereits auf eine positive Überraschung gewettet und machten deswegen Kasse, sagte ein Händler. Rund 6,5 Prozent aufwärts ging es für die Papiere von Adva Optical. Der Netzwerkausrüster traut sich in diesem Jahr eine Umsatz- und eine operative Gewinnsteigerung zu.

Nach einem Ergebnisrückgang im Quartal warfen die Anleger Aktien von Hypoport aus den Depots. Die Papiere des Finanzdienstleisters brachen um zwölf Prozent ein.