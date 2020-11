MÄRKTE-Dax-Anleger machen Kasse - Allianz gefragt

Frankfurt, 06. Nov (Reuters) - Nach der Kursrally der vergangenen Tage nutzen Dax-Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Freitag um 0,3 Prozent auf 12.536 Punkte.

Bei der US-Präsidentenwahl schlage das Pendel zwar in Richtung des Herausforderers Joe Biden, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Wegen der Anfechtungsklagen von Amtsinhaber Donald Trump müssten sich Anleger aber auf eine länger Phase der Unsicherheit einstellen.

Zu den Gewinnern im Dax zählte die Allianz mit einem Kursplus von gut einem Prozent. Das Quartalsergebnis des Versicherers sei besser ausgefallen als erwartet, kommentierte Analyst Philip Kett von der Investmentbank Jefferies. Ein Wermutstropfen sei allerdings der abgebrochene Aktienrückkauf.

Die Papiere von Bilfinger verteuerten sich sogar um 12,5 Prozent. Insidern zufolge sind mehrere Finanzinvestoren an dem Industrie-Dienstleister interessiert. “Das ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass diese Geschichte auftaucht”, sagte ein Börsianer. “Beim letzten Mal fiel das Kursplus binnen kurzer Zeit wieder in sich zusammen.” (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)