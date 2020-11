MÄRKTE-Impfstoff-Euphorie lässt nach - Dax legt Pause ein

Frankfurt, 10. Nov (Reuters) - Nach dem besten Börsentag seit Mai legen die Anleger in Frankfurt erst einmal eine Verschnaufpause ein. Der Dax ging am Dienstag mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent bei 13.130 Punkten in den Handel, nachdem er zum Wochenauftakt noch ein Plus von 4,9 Prozent geschafft hatte. “Der deutsche Aktienmarkt hat gestern die erste Dosis eines Corona-Impfstoffs injiziert bekommen”, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. “Nun stellen sich die Anleger vermehrt Fragen hinsichtlich Wirksamkeit und praktischem Nutzen.” BioNTech und Pfizer legten am Montag Daten vor, wonach ihr Impfstoffkandidat eine hohe Wirksamkeit zeige. Sie wollen noch im November in den USA einen Zulassungsantrag stellen.

Mit einem Abschlag von bis zu 2,8 Prozent wurden die Aktien von Adidas gehandelt. Nach einem fast normalen Sommer steht der Sportartikelkonzern vor einem mühsamen Weihnachtsgeschäft.