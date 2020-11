MÄRKTE-Dax-Anleger nach Impfstoff-Euphorie wieder nüchterner

Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - Nach der Kursrally zum Wochenanfang macht sich bei Dax-Anlegern wieder etwas mehr Ernüchterung breit. Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 13.205 Punkte zu. Der Euphorie über einen möglichen Coronavirus-Impfstoff folge nun ein Realitätscheck an den Märkten, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. “Denn bis der Stoff zugelassen und in ausreichenden Mengen vorhanden sein wird, vergeht sicherlich noch einige Zeit.” In den Fokus der Anleger rückte eine Reihe von Firmenbilanzen.

Rund zehn Prozent sprangen die Aktien von Bechtle nach oben, nachdem das IT-Systemhaus die Gewinn- und Umsatzprognose nach oben geschraubt hatte. E.ON-Aktien legten zum Handelsauftakt rund zwei Prozent zu. Händler zufolge fielen die Quartalszahlen etwas besser aus als erwartet. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)