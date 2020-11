MÄRKTE-Dax legt vor weiteren Corona-Beratungen zu

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Vor den Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen decken sich Dax-Anleger mit Aktien ein. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag 0,7 Prozent auf 13.170 Punkte. Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Vormittag mit den Ministerpräsidenten der Länder, um eine Zwischenbilanz zu den im November verschärften Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu ziehen. Wegen des schwer einzudämmenden Infektionsgeschehens sei es notwendig, die Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter zu reduzieren, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Konferenz, die der Agentur Reuters vorlag. Über mögliche weiter reichende Maßnahmen soll demnach aber erst bei einem erneuten Treffen am 23. November entschieden werden.

Für Rückenwind sorgten robuste Wirtschaftsdaten aus Asien. Japans Wirtschaft meldete sich mit einem Rekordwachstum aus der Corona-Rezession zurück. Auch Chinas Industrieproduktion erholt sich schneller als erwartet und lässt Anleger auf ein schnelles Überwinden der Pandemie-Folgen hoffen. "Derzeit befindet sich die asiatische gegenüber der europäischen Wirtschaft auf der Überholspur", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.