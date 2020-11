MÄRKTE-Dax sucht nach Richtung

Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Nach der Veröffentlichung ermutigender Impfstoff-Daten suchen die Anleger an der Frankfurter Börse nach neuen Impulsen. Der Dax ging am Dienstag kaum verändert in den Handel bei 13.137 Punkten. Das Rennen um den ersten erhältlichen Impfstoff gegen das Coronavirus habe begonnen, sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG. “Die Marktteilnehmer reagieren jedoch eher zurückhaltend. Es dürfte noch eine Weile bis zur Marktreife eines Präparats gegen das Coronavirus dauern.”

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien des Tierfutter-Versandhandels Zooplus mit einem Anstieg von 2,1 Prozent. Das Unternehmen profitiert von der Corona-Pandemie, in den ersten neun Monaten stiegen die Erlöse um fast ein Fünftel, der Betriebsgewinn schnellte von 6,7 Millionen auf 47,8 Millionen Euro in die Höhe. (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)