MÄRKTE-Dax-Anleger warten nach Impfstoff-Euphorie auf Impulse

Frankfurt, 18. Nov (Reuters) - Nach der Euphorie über die Fortschritte beim Impfstoff gegen das Coronavirus warten Dax-Anleger auf neue Impulse. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Mittwoch 0,4 Prozent auf 13.083 Punkte. “Die Impfstoff-Euphorie ist der Normalität gewichen und die Pandemie ist wieder das zentrale Thema an den Finanzmärkten”, sagte Christian Henke vom Brokerhaus IG. Einen Dämpfer versetzten schwache Einzelhandelsumsätze in den USA. Die US-Daten schürten bei Investoren die Sorge, dass weitere Restriktionen die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnten.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien der Software AG nach einer Prognose-Anhebung bis zu 9,1 Prozent nach oben. Auch der Lkw-Zulieferer SAF Holland legte nach einem optimistischeren Ausblick mehr als sechs Prozent zu. Dagegen gaben Schaeffler-Aktien um bis zu 6,3 Prozent nach. Der Zulieferer erwartet mit den Autoherstellern mittelfristig ein deutlich schwächeres Geschäft als mit Ersatzteilen und Industriekunden.