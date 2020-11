MÄRKTE-Impfstoff-Hoffnungen geben Dax Auftrieb

Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - Spekulationen auf baldige Massen-Impfungen gegen Corona locken Anleger in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 0,5 Prozent auf 13.203 Punkte. “Der Impfstoff ist die Eintrittskarte in die Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Die Mainzer Firma BioNTech und ihr Partner Pfizer haben in den USA einen Zulassungsantrag für ihren Corona-Impfstoff gestellt. In Großbritannien könnte das Präparat einem Zeitungsbericht zufolge bereits in den kommenden Tagen auf den Markt kommen. Dies verhalf den in Frankfurt notierten BioNTech-Titeln zu einem Kursplus von fast sechs Prozent. Parallel dazu meldeten der Pharmakonzern AstraZeneca und die Universität Oxford einen Durchbruch bei ihrem Impfstoff.

Gefragt waren auch die Titel von Bilfinger, die sich um 3,6 Prozent verteuerten. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat auch der Finanzinvestor CVC ein Auge auf den Industriedienstleister geworfen. Das Unternehmen gilt seit längerem als Übernahmekandidat.