MÄRKTE-Impfstoff-Erfolge stimmen Dax-Anleger optimistisch

Frankfurt, 24. Nov (Reuters) - Die Aussicht auf eine Überwindung der Pandemie durch Erfolge bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs lässt Dax-Anleger zugreifen. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag ein Prozent auf 13.254 Punkte. “Für viele Marktteilnehmer ist ein Ende der Pandemie absehbar”, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich zwar noch in Grenzen. “Der Knoten könnte platzen, wenn es zu einer flächendeckenden Impfung und einem Rückgang der Infektionszahlen kommt.”

Im Fokus der Investoren standen zudem von der Deutschen Börse angekündigte Änderungen der Dax-Indexregeln. Der Deutsche Leitindex wird künftig 40 statt bislang 30 Werte umfassen und die Aufnahme an strengere Voraussetzungen geknüpft. "Eine DAX-Reform war spätestens seit dem Wirecard-Skandal überfällig", sagte Marc Decker, Leiter der Vermögensverwaltung bei der Privatbank Merck Finck.