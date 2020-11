MÄRKTE-Dax-Anleger setzen weiter auf baldiges Ende der Pandemie

Frankfurt, 25. Nov (Reuters) - Vor der entscheidenden Bund-Länder-Runde über ein neues Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie zeigen sich Dax-Anleger weiter zuversichtlich. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 13.334 Punkte. “Die Marktteilnehmer preisen im Augenblick ein Ende der Pandemie und somit eine baldige Rückkehr zur Normalität ein”, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Sorge bereitete den Anlegern aber die gestiegene Todesrate. Binnen 24 Stunden sind 410 weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorging, so viele wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Auch mögliche weitere Restriktionen für den Einzelhandel belasteten die Stimmung.

Bei den Einzelwerten profitierte der Flugzeugzulieferer MTU Aero Engines von einer Hochstufung der Berenberg Bank. Die Aktien des Triebwerksbauers zogen zum Handelsstart bis zu 3,1 Prozent an und lagen damit an der Spitze der Dax-Gewinner. Auch Thyssenkrupp-Aktien waren nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank gefragt. Mit einem Kursplus von bis zu 5,6 Prozent führte der Industriekonzern die Kursgewinner im MDax an. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)