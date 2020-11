MÄRKTE-Dax kommt an Thanksgiving kaum voran - Gedämpfte Konsumstimmung

Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - Dax-Anleger haben sich am Donnerstag ohne Impulse der US-Börsen kaum aus der Deckung getraut. Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent höher bei 13.306 Punkten. Wegen des Feiertages Thanksgiving bleibt die Wall Street geschlossen, weswegen Händler an den europäischen Börsen mit geringeren Handelsumsätzen rechneten.

Börsianer sind weiter hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Corona-Krise und der Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Pandemie-Beschränkungen, die in Deutschland im Dezember unter anderem für den Einzelhandel noch weiter verschärft werden. Der Teil-Lockdown lastet in der für Händler verkaufsträchtigen Vorweihnachtszeit auf der Verbraucherstimmung in Deutschland. Das von der Nürnberger GfK veröffentlichte Konsum-Barometer signalisiert für Dezember einen Rückgang um 3,5 Punkte auf minus 6,7 Zähler. Das ist das niedrigste Niveau seit Juli.

Bei den Einzelwerten notierten Autoaktien wie BMW und VW erneut schwächer, während technologielastige Unternehmen gefragt waren. Aktien von Ceconomy gaben nach einer Herunterstufung von Barclays nach und verloren in der Spitze 8,6 Prozent. (Reporter: Anika Ross,redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)