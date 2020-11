MÄRKTE-Dax kommt ohne US-Börsen nicht vom Fleck - Medios steigen

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Ohne Rückenwind der Wall Street tritt der Aktienmarkt in Deutschland weiter auf der Stelle. Der Dax notierte am Freitag in den ersten Handelsminuten mit 13.300 Punkten rund 0,1 Prozent höher. Nach Thanksgiving öffnen die US-Börsen am sogenannten Black Friday für einen verkürzten Handel, den viele Marktteilnehmer als Brückentag nutzen werden.

Bei den Einzelwerten ragten im SDax die Aktien des Spezielpharma-Anbieters Medios heraus. Sie gewannen 23,4 Prozent auf 35,80 Euro und steuerten auf ihren besten Börsentag überhaupt zu. Das auf besondere Arzneimittel etwa gegen seltene oder chronische Erkrankungen spezialisierte Pharmaunternehmen kauft den Großhändler Cranach Pharma GmbH. "Auf den ersten Blick sieht die Übernahme wertsteigernd aus und verbreitert die Wachstumsbasis von Medios erheblich", urteilten die Analysten von Jefferies. Durch den Zukauf soll der Konzernumsatz 2021 deutlich auf über eine Milliarde Euro steigen, teilte Medios mit.