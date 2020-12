MÄRKTE-Dax startet freundlich in den Advent - VW im Plus

Frankfurt, 01. Dez (Reuters) - Nach dem besten November seiner Geschichte geht der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen in den Dezember. Der Dax legte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent zu auf 13.362 Punkte. “Die Investoren blicken optimistisch ins neue Jahr”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi. Zwar werde der zweite Lockdown der Wirtschaft noch eine Weile zu schaffen machen. Doch die Corona-Impfstoffe gäben Grund zur Hoffnung. “Die Pandemie ist viel besser unter Kontrolle, und immer mehr Investoren sind bereit, auf eine rasche Konjunkturerholung im kommenden Frühjahr zu setzen.”

Die Volkswagen-Aktien legten 1,5 Prozent zu. Der innere Machtzirkel des VW-Aufsichtsrats befasst sich Insidern zufolge noch am Dienstag mit der Zukunft von Herbert Diess als Konzernchef. Der Ausgang sei "komplett offen", sagte eine mit den Beratungen vertraute Person.