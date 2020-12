MÄRKTE-Zurückhaltung bei Dax-Anlegern - Euro steigt

Frankfurt, 03. Dez (Reuters) - Die Anleger an der Frankfurter Börse wagen sich einen Tag nach der Zulassung eines ersten Corona-Impfstoffs in Großbritannien nicht aus der Deckung. Der Dax notierte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent tiefer bei 13.303 Punkten. “Die Marktreife des ersten Corona-Impfstoffs rückt näher, doch dies scheint an den Finanzmärkten mittlerweile eingepreist zu sein”, sagte Christian Henke, Marktexperte beim Brokerhaus IG. “Vielmehr macht den Marktteilnehmern die jüngste Euro-Stärke ein wenig Kopfschmerzen.”

Der Euro stieg über die Marke bei 1,21 Dollar und notierte mit 1,2135 Dollar auf seinem höchsten Stand seit April 2018. Das dürfte auch bei der Europäischen Zentralbank für Gesprächsstoff sorgen, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi. Die EZB dürfte vor einem zu starken Anstieg warnen. "Konkrete Maßnahmen oder eine überzeugende verbale Intervention dürften aber ausbleiben und den Kursanstieg daher nur temporär bremsen."