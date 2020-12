MÄRKTE-Dax-Anleger suchen neue Impulse - US-Arbeitsmarktdaten

Frankfurt, 04. Dez (Reuters) - Die Anleger an der Frankfurter Börse suchen zum Wochenschluss nach frischen Impulsen. Der Dax ging am Freitag 0,2 Prozent niedriger bei 13.229 Punkten in den Handel. “Die Aktienmärkte haben derzeit Mühe, an Schwung zu gewinnen”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi. “Die Euphorie über die Erfolge in der Impfstoff-Entwicklung gegen Covid-19 hat nachgelassen, und die Investoren warten nun geduldig auf weitere Konjunkturmaßnahmen seitens der Regierungen.” Viele Anleger wagten sich zudem vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag nicht aus der Deckung.

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien von Fraport mit einem Plus von 3,6 Prozent: Die Experten der Deutschen Bank stuften die Papiere auf “Buy” hoch und erhöhten das Kursziel. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)