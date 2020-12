MÄRKTE-Aussicht auf weitere Corona-Impfstoffe treibt Dax an

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Positive Impfstoffnachrichten und ein erneuter Vorstoß in den USA für ein weiteres Konjunkturpaket versetzen Dax-Anleger in Kauflaune. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch 0,5 Prozent auf 13.343 Punkte. Rückenwind kam sowohl von der Wall Street als auch den asiatischen Börsen, die ebenfalls kräftig anzogen. Trotz der steigenden Infektionszahlen und der drohenden Verschärfung der Corona-Restriktionen setzten Anleger auf ein Überwinden der Pandemie durch Impfprogramme. “Vom EU Gipfel erhoffen sich Anleger ebenfalls positive Tendenzen”, sagte Analyst David Iusow vom Handelshaus DailyFX.

Bei den Einzelwerten setzte sich Covestro in den ersten Handelsminuten mit einem Kursplus von rund vier Prozent an die Spitze der Dax-Gewinner. Der Kunststoffhersteller hatte erneut seine Prognose erhöht. Dagegen brachen Aktien von KlöCo um bis zu 10,4 Prozent ein. Großaktionär Friedhelm Loh und der US-Finanzinvestor Apollo wollen den Duisburger Stahlhändler nun doch nicht übernehmen.