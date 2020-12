MÄRKTE-Dax vor EZB-Entscheid kaum verändert - HelloFresh im Aufwind

Frankfurt, 10. Dez (Reuters) - Zum Auftakt der Beratungen über neue EZB-Hilfen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Coronavirus-Folgen halten sich Investoren mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax lag zur Eröffnung am Donnerstag knapp im Plus bei 13.350 Punkten.

Für die Notenbank werde die erwartete Lockerung der Geldpolitik zu einem Drahtseilakt, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Zu geringe Erhöhungen und Verlängerungen könnten an der Börse enttäuschen. Allzu große Aufstockungen könnten dagegen den Eindruck erwecken, dass sich die wirtschaftliche Situation in der Euro-Zone deutlich verschlechtert habe.”

Zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte HelloFresh mit einem Kursplus von 5,6 Prozent. Dank eines Pandemie-bedingten Booms seines Geschäfts schraubte der Kochboxen-Anbieter seine Gesamtjahresziele erneut nach oben. Ein Wermutstropfen sei allerdings, dass die Margen im kommenden Jahr etwas sinken werden, sagte ein Börsianer. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)