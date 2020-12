MÄRKTE-Anleger halten sich vor Lockdown und Fed-Sitzung bedeckt

Frankfurt, 15. Dez (Reuters) - Vor der Sitzung der US-Notenbank haben sich die Anleger an der Frankfurter Börse am Dienstag kaum aus der Deckung gewagt. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent fester bei 13.247 Punkten. Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi, bezweifelt jedoch, dass die Sitzung der Federal Reserve am Mittwoch schon für den nötigen Funken für eine Jahresschlussrally sorgen kann. “Es könnte auch ein Treffen ohne große Maßnahmen, Überraschungen und Impulse werden. Fed-Chef Jerome Powell dürfte eher betonen, wie wichtig weitere Konjunkturmaßnahmen seitens des Staates sind, um das Risiko einer erneuten Rezession zu reduzieren.”

Die Ceconomy-Aktien schnellten um 18,8 Prozent nach oben und steuerten damit auf ihren größten Tagesgewinn seit Juni zu. Der jahrelange Machtkampf um MediaMarktSaturn ist beigelegt, Ceconomy sichert sich alle Anteil an der Elektronikhandelskette. Das sei eine deutliche Verschlankung der Struktur bei Ceconomy und verspreche niedrigere Kosten in der Verwaltung, schrieben die Experten von der Bank Baader Helvea. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)