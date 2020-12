MÄRKTE-Dax-Anleger machen sich für Jahresendrally bereit

Frankfurt, 16. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf Impfungen gegen das Coronavirus und weitere Konjunkturhilfen stimmt Dax-Anleger auf eine Jahresendrally ein. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch 0,4 Prozent auf 13.418 Zähler. Der in Deutschland in Kraft getretene Lockdown spiele derzeit keine Rolle an den Finanzmärkten, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. “Die Hoffnung ist, in Kombination mit sinkenden Neuinfektionszahlen und einem Impfstoff die Pandemie in den Griff zu bekommen.”

Bei den Einzelwerten schoss zum Handelsauftakt die Aktie von Continental rund fünf Prozent nach oben. Der Autozulieferer will sich künftig stärker auf Zukunftstechnologien wie die Vernetzung von Fahrzeugen, autonomes Fahren und Software konzentrieren. Zudem hat der neue Konzernchef Nikolai Setzer auch mögliche Zu- und Verkäufe sowie Partnerschaften im Blick.