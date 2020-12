MÄRKTE-Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch - Hoffnung auf US-Hilfspaket

Frankfurt, 17. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf ein Hilfspaket für die US-Wirtschaft sowie die näher rückenden Impfungen gegen das Coronavirus sorgen bei Anlegern an der Frankfurter Börse für Feierlaune. Der Dax legte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 1,2 Prozent zu auf 13.725,84 Punkte und lag damit nur noch wenige Punkte unter seinem Rekordhoch vom Februar 2020. “Einigen sich Demokraten und Republikaner nach monatelangen Diskussionen endlich, könnte das turbulente Börsenjahr 2020 mit einem wahren Kursfeuerwerk enden”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi.

Um 3,7 Prozent aufwärts ging es für die Aktien von SNP Schneider. Die Softwarefirma will 51 Prozent ihrer Tochtergesellschaft SNP Poland an die All for One Group verkaufen und sich künftig stärker auf das Transformationsgeschäft konzentrieren.