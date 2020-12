MÄRKTE-Dax-Rally am "Hexensabbat" vorerst beendet

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Nach vier Tagen mit Kursgewinnen in Folge machen einige Dax-Anleger vor dem Wochenende Kasse. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Freitag um 0,2 Prozent auf 13.642 Punkte, blieb damit aber in Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch vom Februar. Einerseits schüre die Aussicht auf die Zulassung mehrerer Coronavirus-Impfstoffe die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Pandemie, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Andererseits wird sich die wirtschaftliche Lage mit den aktuell hohen Infektionszahlen erst weiter verschlechtern.”

Bei den Unternehmen rückte 1&1 Drillisch ins Rampenlicht. Im Gebührenstreit mit Telefonica gab ein unabhängiger Gutachter dem deutschen Mobilfunker recht und bezeichnete die Preiserhöhungen des spanischen Konzerns, dessen Netz Drillisch nutzt, für unberechtigt. Die Aktien von Drillisch und der Mutter United Internet stiegen daraufhin um 2,7 beziehungsweise rund ein Prozent. Die Papiere von Telefonica Deutschland büßten dagegen 0,4 Prozent ein.

Zudem verfallen im Tagesverlauf Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)