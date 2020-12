MÄRKTE-Neu Virus-Variante verdirbt Dax-Anlegern den Wochenauftakt

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Die neue und möglicherweise ansteckendere Coronavirus-Variante verdirbt den Anlegern an der Frankfurter Börse zum Wochenauftakt die Kauflaune. Der Dax ging am Montag zwei Prozent schwächer bei 13.366 Punkten in den Handel. Um die Ausbreitung der Mutation zu bremsen, stellten Deutschland und viele andere europäische Länder den Flugverkehr aus Großbritannien ein, auch Häfen und der Eurotunnel wurden geschlossen. “Eine noch ansteckendere Variante macht noch härtere und noch längere Lockdowns deutlich wahrscheinlicher”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. “Damit hat diese Mutation das Potenzial, den ohnehin schon großen wirtschaftlichen Schaden noch weiter zu vergrößern.”

Abwärts ging es für Reisewerte: Die Papiere der Lufthansa und des Flughafenbetreibers Fraport sanken jeweils um 9,1 Prozent und waren damit Schlusslichter im MDax. Das Flugverbot gilt seit Mitternacht und zunächst bis Ende Dezember.