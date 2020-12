MÄRKTE-Dax startet vorsichtigen Erholungsversuch

Frankfurt, 22. Dez (Reuters) - Nach dem stärksten Kursrutsch seit zwei Monaten wagen sich Anleger nur zögerlich an die Frankfurter Börse zurück. Der Dax legte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent zu auf 13.314 Punkte. Die Virusmutation aus Großbritannien habe viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Der relativ großen Zahl von Verkäufern stünden im Moment nur wenige Käufer gegenüber. “Den Schnäppchenjägern sind die Kurse noch zu hoch und strategische Käufer kommen so kurz vor Weihnachten und dem Jahresende kaum in den Markt.”

Bei den Einzelwerten stach vor allem Hornbach heraus: Die Baumarktkette profitiert davon, dass viele Menschen in Zeiten der Kontaktbeschränkungen ihre Häuser und Wohnungen auf Vordermann gebracht haben. Die Aktien legten 3,4 Prozent zu und waren damit Spitzenreiter im SDax.