MÄRKTE-Dax setzt Rekordjagd fort - Hoffnung auf weitere US-Hilfen

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Aufstockung der Konjunkturhilfen in den USA lockt weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 0,6 Prozent auf 13.878,13 Punkte und markierte damit den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch.

Die Zustimmung des US-Repräsentantenhauses für die von Präsident Donald Trump geforderte Erhöhung der Einmalzahlungen für Arbeitslose, hebe die Stimmung der Investoren, sagte Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. Das Gesetz muss aber noch durch den Senat.

Bei den Unternehmen gehörte SAP mit einem Kursplus von 1,7 Prozent zu den Favoriten. Der Software-Hersteller will seine Tochter Qualtrics in den USA an die Börse bringen. Die Papiere sollen zu je 20 bis 24 Dollar angeboten werden.